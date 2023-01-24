Aboubakar'dan bilerek oynamadığı iddiasına yanıt

Beşiktaş'a üçüncü kez imza atarak Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar, basın toplantısında soruları yanıtlıyor. İşte Aboubakar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burası benim için bir aile artık. İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Beşiktaş'a katkı ve m utlulukları yaşamak için hazırım"

GEÇMİŞ DÖNEMDE BİLEREK OYNAMADIĞI İDDİASINA YANIT

"Bu durumu açıklamanın zamanı geldi. O sezon çok iyi başladık, milli takımda sakatlık yaşadım. Döndükten sonra tedavi oldum, ardından Sivasspor maçının 45. dakikasında çıkmak zorunda kaldım. 30. maçımı oynasaydım kontratım otomatik olarak devam edecekti ancak kontratım uzayacak diye oynanamazlık yapmadım. Beşiktaş'ı o dönem önceliğe koydum ancak anlaşma sağlanamadı. Ben takıma yardımcı olmak için sakat oynadım. Oynamak istediğimi belirttim ancak sakatlığım düzelmedi." "Buradaki başarılarımı unutmuyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. Yine kupalar kazanmak için, bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz."

"2020 yılında da geriden geldik. En önemlisi inanmak. Adım adım şampiyon olacağımıza inanıyorum."