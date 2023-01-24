İnternetten aldığı motor yağı sahte çıktı, aracında 50 bin TL'lik zarar oluştu

Siirt'te yaşayan Mahmut Durmaz, aracı için internetten tanınmış bir markanın yağından sipariş etti. Yağ değişimi için servise giden Durmaz, burada yağın sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine araca koyulan sahte yağ boşaltıldı ve yerine yeni yağ konuldu. Ancak yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kaldı.

Aracının bir süre sonra yatak sardığını belirten Durmaz, "150-200 TL bir farkla aldığı sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekiciyle Ankara'ya gönderdik. Aracın motorunun yatak sardığını söylediler. Bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu" dedi.

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapan Durmaz, "Benim internet sitelerine güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda" dedi.

Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilinen yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.