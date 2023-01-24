Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 14:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 14:06
Yazdır
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Törene, Okkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Kaldırım, yaptığı konuşmada, canından çok sevdiği ülkesine, bayrağına, şan ve şerefle hizmet ederken şehit edilen Okkan'ın Türk milletinin bağrında taht kurduğunu söyledi.

Okkan'ın, hep kahramanlık ve gururla yad ettikleri değerli büyükleri olduğunu ifade eden Kaldırım, "Görev yaptığı vatanın her köşesinde gerçekten asil milleti, vatanı, bayrağı için son derece fedakarca çalışmış, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getirmiş çok değerli bir kahramanımız. Şehitlerimizin, asil milletimizin, Ali Gaffar Okkan'ların, onun şehit arkadaşlarının omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var; o da bu asil ve şerefli milleti en iyi şekilde temsil etmek, çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmaktır." diye konuştu.

- "Uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleriyle farklıydı"

İl Emniyet Müdürü Doğuş da Okkan'ı Erzurum'da düzenlenen "terörle mücadele" konulu toplantıda tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette gıyaben tanıyorduk, bu toplantıda yakından görme imkanı da bulmuştum. Uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleriyle farklıydı. Başarı dolu hayat hikayesi ve destanlaşan şehadet... Biz de meslek hayatımız boyunca devletine ve milletine hizmet etmekten başka gayesi olmayan, vatan ve bayrak sevdasından asla taviz vermeyen Gaffar ağabeyimiz ve onun gibi büyüklerimizin izinden gitmeye, onları örnek almaya gayret ettik ve ediyoruz."

Belediye Başkanı Babaoğlu ise şehit Okkan'ın vefatının üzerinden 22 yıl geçtiğini, onu doğduğu topraklarda her yıl olduğu gibi saygı, rahmet ve duayla andıklarını söyledi.

Sadece Sakarya'nın değil, ülkenin önemli değerlerinden, devlet adamlarından birisi olan Okkan'ın son görev yeri Diyarbakır'da kalplere girerek gönüllere dokunduğunu dile getiren Babaoğlu, onun tüm Türkiye'nin örnek alması gereken bir isim olduğunu kaydetti.

Kaymakam Acır da Okkan başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, onlara Allah'tan rahmet diledi.

Okkan'ın arkadaşı emekli emniyet müdürü İbrahim Solmaz da duygularını paylaştı.

Program sırasında Sakarya Arama Kurtarma Ekibinde (SAKE) görevli bir paramotor pilotu, üzerinde Okkan'ın resmi bulunan "Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Trabzon'da başı cam kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı
Trabzon'da başı cam kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı
Sıcak hava onları da şaşırttı: Deve kuşları kışın yumurtlamaya başladı
Sıcak hava onları da şaşırttı: Deve kuşları kışın yumurtlamaya başladı
Meteorolojiden iki ile sağanak uyarısı-Haritalı
Meteorolojiden iki ile sağanak uyarısı-Haritalı
Uçak konforu erken başlıyor: Zamanımız ve paramız bize kaldı
Uçak konforu erken başlıyor: Zamanımız ve paramız bize kaldı
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar 50 bin TL'lik soruda takıldı. Ters köşe eden 'deyim' sorusu adeta gündeme damgasını vurdu.