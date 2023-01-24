Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 14:07, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 14:09
Yazdır
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı
Polis memurunu testereyle yaralayan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası
Polis memurunu testereyle yaralayan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası
Şehit Ali Arslan'ın Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Şehit Ali Arslan'ın Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran zanlı tutuklandı
8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar 50 bin TL'lik soruda takıldı. Ters köşe eden 'deyim' sorusu adeta gündeme damgasını vurdu.