Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ en kötü kışını yaşıyor. Hemen her yıl beyaz örtüsüyle tatilcileri ağırlayan Uludağ'da, 15 Aralık'ta açılması planlanan kayak sezonu kar yağışı olmadığı için açılamadı. Geçmişte yer bulmanın imkansız olduğu yılbaşını yüzde 50 doluluk oranıyla geçiren Uludağ'daki oteller, yarıyıl tatilini de sönük geçiriyor. Bölge otelleri, tatilin ilk haftasına ortalama yüzde 40'lık doluluk oranıyla girdi.

Ekonomim.com'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre; doluluk oranının bu kadar düşük seyretmesi bölge istihdamını da olumsuz etkiliyor. Turizmciler, özellikle kayak tesislerinde çalışanların neredeyse hiç çağrılmadığını, bir kısmının ise ücretsiz izne gönderildiğini belirtiyorlar. Otellerin bir bölümü normal sezonun 3'te biri personelle hizmet veriyor. İlerleyen günlerde kayak için yeterli yağışın gelmesi durumunda yarıyıl tatilinin ikinci haftasında doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

"Kapılarını hiç açmamış oteller var"

Uludağ'da böyle bir havayı daha önce görmediğini belirten Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Eski Başkanı ve Uludağ Beceren Otel'in sahibi Mehmet Haluk Beceren, "Normal bir yarıyıl tatilinde Uludağ'daki 6 bin yatak kapasitesinin yanında Bursa'daki oteller de dolardı. Tatil döneminde 7-8 bine yakın da günübirlik turist gelirdi. Günlük 15-20 bin kayakçı olurdu, şu anda yok. Kar yağışı geç de olsa geldi ama kar yüksekliğinin kayak için 33 cm olması gerekli. Bölgedeki az sayıdaki müşteri de karda yürüyor" dedi.

Halen kapılarını hiç açmayan otellerin olduğunu anlatan Beceren, "Bazı tesisler personelini kademeli olarak ücretsiz izne gönderiyor. Mesela kayak odası, telesiyej personellerini çağırmayan oteller var. En kötü senaryo, otelleri kapatıp gideceğiz. Şu an sezonumuzun ana gelir dönemi. Böyle giderse ancak personel giderlerimizi karşılayabiliriz" diye konuştu.

Suni kar çözüm olabilir mi?

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da Türkiye'nin popüler kayak pistlerinden Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kars Sarıkamış, Erzurum Palandöken ve Kayseri Erciyes gibi merkezlerde, beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini belirterek, "Bu da, otellerde rezervasyon iptallerine neden oldu. Ancak çoğu tatil merkezi, bu duruma alternatif olarak suni kar ile pistlerini geliştirilmeye başladı. Uludağ'da ve diğer bölgelerde kar yağışı ile bir hareketlenme bekliyoruz" dedi.

Ancak suni kar her bölgede çözüm değil. Haluk Beceren, "Herkesin dilinde bir suni kar var. Bizde de şu an makineler var ama hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için çalıştıramıyoruz. Çünkü bu makineleri çalıştırmak için sıcaklığın -5'in altına inmesi lazım. Bağıl nem oranı 30'un altında olmalı. Erzurum dört gün suni kar yapabildi sadece" diye konuştu.