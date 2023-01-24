Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 15:20, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 15:22
Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.
Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız