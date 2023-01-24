Çocuk işçiye dayağın cezası belli oldu

İstanbul Kağıthane'de çocuk işçiyi döven zanlıya 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yücel Bayır ve Bayram Samet Karadağ katılmadı. Mağdur E.Y. de duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bayram Samet Karadağ ve Yücel Bayır'ın "Silahla kasten yaralama" suçunda beraatine, sanık Yücel Bayır'ın E.Y'ye defalarca tokat atarak darbetmesi nedeniyle de "Basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şikayetçi avukatı Ayşenur Şen, mütalaaya katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Şikayetçi E.Y. de avukatının beyanına katıldığını ifade etti.

ŞAKA YAPMIŞLAR!

Sanık avukatı Süleyman Deniz, "Orjinal video görüntüleri incelendiğinde olayın tamamen şaka amaçlı olarak gerçekleştiği, müvekkilimiz Yücel Bayır'ın kasten mağdura vurup darp etmesinin söz konusu olmadığı, eğlence amacıyla çekilen şaka yollu video olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkilimizin kastının bulunmaması nedeniyle öncelikle beraatine, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme, sanık Bayram Samet Karadağ hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle basit yaralama" suçundan inandırıcı, kesin ve yeterli delil olmadığından beraatine karar verildi.

DÖVEN SANIĞA CEZA

Mahkeme, sanık Yücel Bayır hakkında olaydan 6 ay öncesinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmışsa da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Yücel Bayır için 13 Kasım 2020 tarihinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye canavarca hisle kasten basit yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın suçu "canavarca hisle işlemesini" dikkate alan mahkeme, artırım uygulayarak Yücel Bayır'ı 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 YIL SONRA DAVA DÜŞECEK

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Bu süre içinde herhangi bir suç işlemezse bu dava düşecek.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki E.Y., Bayram Samet Karadağ'ın sahibi olduğu iş yerinde kaplama ustası olarak çalışan Yücel Bayır tarafından dövülmüştü. Karadağ tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekmişti.