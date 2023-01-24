Şehit Ali Arslan'ın Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 16:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 16:04
Askeri yetkililer, şehit Arslan'ın (27) Kuzgun köyündeki babaevine gelerek, annesi Kadiriye Arslan ve yakınlarına acı haberi verdi.
Türk bayrağı asılan evin önünde bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziyeye gelmeye başladı.
Şehidin babası Osman Arslan'ın 2010'da vefat ettiği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız