Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 17:40, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8110
|18,8120
|18,8060
|18,8070
|Avro
|20,4140
|20,4150
|20,4310
|20,4320
|Sterlin
|23,1380
|23,2550
|23,0640
|23,1790
|İsviçre Frangı
|20,3270
|20,4290
|20,2650
|20,3670
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7810
|18,8610
|18,7760
|18,8560
|Avro
|20,3740
|20,4540
|20,3910
|20,4710
|Sterlin
|23,0780
|23,2880
|23,0040
|23,2140