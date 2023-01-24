TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' üç dalda Oscar'a aday oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Akademi Ödülleri", bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Geçen mayıs ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" olan Altın Palmiye'yi kazanan yapım, sinema alanındaki en prestijli ödül törenlerinde de yarışarak festivallerden ödüllerle döndü.

Ruben Östlund'un yönetmenliğini üstlendiği film, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 76'ncı kez dağıtılacak olan "BAFTA Ödülleri"nde ise "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Casting" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında da aday gösterildi.

Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere, İsveç, İsviçre, ABD ve Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.