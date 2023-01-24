Şırnak'taki Eren Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 18:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 18:49
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız