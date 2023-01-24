Hazine 14 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 milyar liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 18:32, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 18:49
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 14 milyar 8 milyon 700 bin lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 19 Ocak 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız