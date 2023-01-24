Hazine 14 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 14 milyar 8 milyon 700 bin lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 19 Ocak 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.