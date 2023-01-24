Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu
Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 23:45, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 23:42
Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki binanın 5. katında yaşayan M.C'nin hareketsiz halde yattığını gören eşi, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedi ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin, 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız