25 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) tarafından Bilkent Otel'de düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek şoförlerle bir araya gelecek.

(Düzce/13.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Kasım 2022 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulunacak.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katılacak.

(Ankara/11.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda bir araya gelecek.

(İstanbul/17.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Bahçeşehir Koleji J Grubu'nda Almanya'nın Telekom Baskets takımıyla, Darüşşafaka, L Grubu'nda İspanya'nın Surne Bilbao ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bonn/Bilbao/22.00)

3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 12. hafta mücadelesinde A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Ukrayna'nın Prometey ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Estonya'nın Kalev Cramo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tallinn/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında B Grubu'ndaki Halkbank, Bulgaristan'ın Hebar takımını, E Grubu'ndaki Ziraat Bankkart Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.30/20.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyesi karşılaşması yapılacak.

(İstanbul/18.30)

9- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne)