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302 km'lik hatta Pençe Kilit: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindiğini ve Zap bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini söyledi. Akar, "İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe-Kilit Operasyonu'yla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 07:52, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 08:04
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302 km'lik hatta Pençe Kilit: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'yla 302 kilometrelik hattın güvenli hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda son duruma ilişkin Akar, "Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi" dedi.

506 TERÖRİST ETKİSİZ

"Pençe Kilit Operasyonu'yla birlikte Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi" diyen Akar, şu bilgileri verdi: "Operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi."

KOMUTADA 'SICAK DURUM' YOK

  • Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini hatırlatarak, yapılacak faaliyetleri sorması üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

KESİN BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL

İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bakan Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil" cevabını verdi.

Resum Ekrem Şahan

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