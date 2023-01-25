İşten çıkmış evine gidiyordu! Merve'nin kahreden ölümü
TRABZON'un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 08:12, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 08:14
Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezi merkezinde bulunan markette çalışan Merve Kurt (23) iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken M.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Merve Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız