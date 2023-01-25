Online ticarette iade vurgunu

Türkiye'de e-Ticaret pandemiyle adeta patlama yaptı. 2022 yılı tamamında online ticarete 400 milyar lira harcadık. Sektör bu rakam ile geçen yıla göre yüzde 25 büyüme gösterdi. Bütün bu yaşananlar beraberinde sorunları da getirdi. İptal, iade, kargo, fırsatçılık ve dolandırıldık gibi birçok konuda şikayetler artmaya başladı.

Son dönemde tüketicilerin en çok dikkat çektiği konu ise 'para iadesi' oldu. Sosyal medya ve tüketici derneklerine yapılan şikayetlerde, alınan ürünün iptal veya iadesi durumunda, ödenen paranın en az 10 gün bekletildiği ve bu durum mağduriyetlere sebep olduğu belirtildi. Mesela online ticaretten alınan bir ürün, alıcı veya satıcı kaynaklı olsun; iptal veya iadesi durumunda ödenen ücretin kanunen 10 gün içinde iade edilmesi gerekiyor. Ancak şirketler bu durumu suistimal ederek minimum 10 günde geri ödeme yapıyor. Para iadelerinin bir ayı buluyor