Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 09:04, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 09:06
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Gece yarısı itibariyle benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.
Gece yarısından itibaren ise motorinde 83 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız