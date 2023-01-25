Borç yapılandırmaya ilişkin esaslar yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında 7420 sayılı torba yasayla düzenlenen icra takibindeki 2,000 TL'ye kadar alacakların tasfiyesine ilişkin idari esasları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğle, icra dairelerinde takip edilen ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi ile yürütülen bu kapsamdaki icra dosyalarında yapılacak işlemler belirlendi.

Tebliğde, feragat sonucu mahsup suretiyle yapılacak iade işlemleri çerçevesinde Hazine payından yapılacak iadeler ve evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadelere ilişkin hükümler de bulunuyor.