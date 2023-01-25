RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul'da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi.

RTÜK Başkan Vekili yeniden Karadaş oldu.

6112 sayılı Kanun gereği Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan Başkan Vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da Başkan Vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliğine Orhan Karadaş seçildi.

Şahin: "İvmemiz Türkiye Yüzyılı'nda artarak devam edecek"

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Orhan Karadaş, Üst Kurul Üyelerine teşekkür etti.

Çekilen anı fotoğrafından sonra konuşan RTÜK Başkanı Şahin, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki 4 yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını anlatan Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz dönemde salgın sürecini geride bıraktıktan sonra çok yoğun bir yıl geçirdik. Ertelemek zorunda kaldığımız pek çok çalışmayı çalışma arkadaşlarımın azmiyle başarıyla hayata geçirdik. Sayın Üyelerimizin desteği ve gayretleriyle alanımıza yönelik olarak ortaya koyduğumuz verimli etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduk. İletişim alanındaki paydaşlarımızla meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attık. Her zaman ifade ettiğim gibi Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2022 içinde 15 farklı ulusal ve uluslararası toplantı organize ederek rekor kırdık. Üçüncü dönemimiz de hızlı geçecek. İlk önemli etkinliğimiz geleneksel hale getirdiğimiz ve Mart ayında planlanan 3. Uluslararası İslamofobi Sempozyumu olacak. Umudum, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ivmemizi artırarak devam ettirmektir. Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız ile diğer devlet büyüklerimize minnettarım. Kıymetli RTÜK Üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK'te fedakarca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

EBUBEKİR ŞAHİN Kimdir?

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üçüncü kez Başkan seçilen Şahin bu görevi 23.01.2019 tarihinden beri sürdürmektedir. Ebubekir Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak'ın babasıdır.