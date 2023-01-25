Kocaeli'de inşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarına rastlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 10:42, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 10:52
Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Bölgeye gelen yetkililer, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre, yaklaşık 3 metre genişliğinde 2 bölmeli yapının Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız