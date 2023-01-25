Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı

2023 yılının ilk günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun, 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylemişti.

Vatandaşların ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı, ikinci el otomobile talep oluşturdu.

Fiyatlar artmaya devam ediyor

Tedarik sorununun devam etmesi ve ikinci ele olan talebin artmaya başlaması, yeni yılla birlikte ikinci el otomobil fiyatlarını ortalama yüzde 10 artırdı.

Öte yandan, yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı.

Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil normal fiyatının 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buluyor.

İlan sitelerine bin kilometrenin altında araç eklemek yasak olduğu için araçlar 1001 kilometre olarak sisteme ekleniyor.