Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce Güleç'in kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da 23 Ocak'ta kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız