Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi
Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 10:26, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 10:36
Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.
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