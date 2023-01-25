Dolar günü 18,81 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,81 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 17:58, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8060
|18,8070
|18,8140
|18,8150
|Avro
|20,4310
|20,4320
|20,4820
|20,4830
|Sterlin
|23,0640
|23,1790
|23,1320
|23,2480
|İsviçre Frangı
|20,2650
|20,3670
|20,3720
|20,4750
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7760
|18,8560
|18,7840
|18,8640
|Avro
|20,3910
|20,4710
|20,4420
|20,5220
|Sterlin
|23,0040
|23,2140
|23,0720
|23,2820