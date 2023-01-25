TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkatlerden kaçmadı.
TBMM'deki lokantada milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların düşük olması, her zaman tartışılan konulardan biri oldu.
Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan lokanta fişleri, bu tartışmaları alevlendiriyordu.
TBMM restoranından paylaşılan bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yüksek gıda fiyatlarının uğramadığı Meclis lokantasında milletvekillerinin oldukça kalabalık menüye çok az bir ücret ödemesi dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada gündem olan görüntüden sonra vatandaşlar sıradan lokantalarla meclis lokantasının fiyatlarını karşılaştırdı.
Adisyona yansıyan bazı fiyatlar ise şu şekilde:
Bademli Ilık Salata 16 TL
Cheese Burger 45 TL
Kutu Kola 9 TL
Kuver 3 TL
Mercimek Çorbası 6 TL
Mıhlama 45 TL
Pizza Anadolu 32 TL
Profiterol 11 TL
Şişe Niğde Gazoz 6 TLMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız