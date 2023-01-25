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Firari hükümlü, annesini karşılamak için geldiği havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ve pasaportla yakalanan ve 7 ayrı suçtan da aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 12:57, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 13:26
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Dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan da aranan kişi, annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta, havalimanında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Annesini karşılamak için havalimanına geldiğini söyleyen şüpheli, "Mair Acımescu" adına düzenlenmiş, Romanya'ya ait 2 sahte sürücü belgesi ve pasaport verdi.

Verilen belgelerden şüphelenen polis, parmak izi incelemesinde bu kişinin Mahir A. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada Mahir A'nın dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi.

- "Annemi son defa görmek için çağırdım"

Bunun üzerine gözaltına alınan Mahir A, polise verdiği ifadede sahte pasaport ve sürücü belgelerini Romanya'ya kaçmak amacıyla çıkarttığını, annesini de "son defa görmek" için Adana'dan İstanbul'a çağırdığını söyledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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