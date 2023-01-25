Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı

Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Online ticarette iade vurgunu
Online ticarette iade vurgunu
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Ana sayfaHaberler Yaşam

Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık:- "Vatandaşın arazisinde oluşan obruk, amatör yöntemle dolduruluyor. Böyle gizlenenler olduğu için net sayı vermek oldukça güç. Şu anda toplamda 2 bin 500 obruk oluşumunun bazılarının saha çalışmalarında doldurulduğunu gözlemledik. Bu doldurma işlemi güvenli değil"- "Vatandaşın kendi yöntemiyle yaptığı dolgunun pek çoğunun çöktüğünü izledik. Sahada sık karşılaşıyoruz. Tarımsal alanlardaki obruklarda bu doldurma işlemi daha sık yapılıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 12:58, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 13:28
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Konya Ovası'nda, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların bu yıl kuraklığın etkisiyle daha da artması bekleniyor.

Türkiye'nin hububat üretim merkezi Konya Ovası'nda, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları artan obruklar, sayıları ve nicelikleriyle de tedirginliği artırıyor.

Karapınar ilçesinde tarla ve yerleşim yerlerinde de sıklıkla görülmeye başlanan obruklardan bazılarında yıllar içinde çökmeler devam ediyor.

Üç yıl önce ilçenin bir yaylasında oluşan 2 metre derinlikteki obrukta geçen ay 20 metrelik yeni çöküntü meydana gelmesi, vatandaşlarca çeşitli malzemelerce doldurulan çukurlardaki tehlikeyi de gözler önüne serdi.

Güvenliği geri planda bırakan bazı vatandaşların tarla ve arsalarda oluşan obrukları, değerinin düşmesi endişesiyle kendi imkanlarıyla doldurmaya başlaması uzmanlarca tehlikeli girişim olarak değerlendiriliyor.

- Konya Ovası'nda toplam 2 bin 500 civarında obruk var

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Konya Ovası'nda obruk oluşumu tespitine yönelik AFAD ile yürüttükleri çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Konya'nın güney ve kuzeyindeki ilçelerde yürütülen saha çalışmalarında obruk sayısını tespit ettiklerini kaydeden Arık, "700 civarında görmeye alışık olduğumuz derinlikte, 1800'ü de 1 metreden daha sığ çukurluklar şeklinde toplamda 2 bin 512 obruk oluşumu var." diye konuştu.

- Doldurulan obruklarda çökme meydana geliyor

Arık, tespit edilemeyen obruk oluşumlarına değinerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşın arazisinde oluşan obruk, amatör yöntemle dolduruluyor. Böyle gizlenenler olduğu için net sayı vermek oldukça güç. Şu anda obruk oluşumunun bazılarının saha çalışmalarında doldurulduğunu gözlemledik. Bu doldurma işlemi güvenli değil. Her obruğun kendine özgü çözüm yöntemleri olması gerekir. Kabaca taş, toprak ve molozla doldurulan obruğun daha sonra çökmeyeceğine garanti verilmez. Yer bilimcileri tarafından her obruk kendi sistematiğini oluşturacağı için orada detaylı araştırma yapılması lazım. Obrukta malzemenin iyi tespit edilmesi lazım. İri taneliden ince taneliye doğru, geçirimsiz malzemeyle doldurulduktan sonra çimento ve beton enjeksiyonlarıyla kapandıktan sonra dolgu yapılması gerekiyor. Vatandaşın kendi yöntemiyle yaptığı dolgunun pek çoğunun çöktüğünü izledik. Sahada sık karşılaşıyoruz. Tarımsal alanlardaki obruklarda bu doldurma işlemi daha sık yapılıyor. "

Obruk oluşumu tespitine yönelik çeşitli izleme yöntemleri olduğunu anlatan Arık, bu yöntemlerle obruk oluşumu sırasındaki ani değişimlerin izlenmesiyle önlemlerin alınabileceğini vurguladı.

- Kuraklık obrukları artırabilir

Arık, Konya Ovası'nda son yılların en kurak kışının yaşanmasıyla baharda yer altı su kullanımının artacağı öngörüsünde bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte obruklar daha uzun yıllar içinde oluşurken, şimdi çok daha kısa sürede oluşmaya başladı. Bunun temel nedeni kuraklık, yağış azlığı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımıdır. Konya kapalı havzasında yer altı su kullanımı oldukça yaygın ve su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Yağışlarla artıyor ve daha sonra düşüyor. Su seviyesindeki hareketlenmeler çözülmeleri sıklaştırıyor ve obruk oluşumunu hızlandırıyor. Kuraklığın obruk oluşumunda ciddi etkisi var. Nisan-mayısta yapılması gereken tarımsal sulamalar şimdiden başladı. Yağış durumunda değişim olmazsa yer altı su kullanımının daha çok olacağını öngörüyoruz. Bu da yeni obruk oluşumlarını etkileyecektir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor
Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1'de
Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1'de
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

Bu Habere Tepkiniz

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...