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5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 14:12
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5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları



Soru : Merhaba Sayın İlgili, Doğum tarihi: 28.03.1981, İşe giriş tarihi (SSK): 08.10.2002, SSK'lı olarak ödenen toplam fiili gün sayısı: 2212 gün, Memurlukta göreve başlama tarihi: 18.12.2010 (Göreve devam etmekteyim.) Memurlukta geçen toplam fiili gün sayısı: 3697 (600 gün de ücretsiz doğum izni kullandım fakat, henüz ödeme yapmadım.) SSK + Memuriyette geçen toplam fiili gün sayısı: 5909 (Bugün itibariyle)

1. 5510'a tabi memur olarak 5400 gün ve 61 yaştan emekli olma şansım var mı? Varsa (SSK ve 4C'de geçen sürelerimin toplamı birlikte değerlendirildiğini varsayarak) yaşı beklemek üzere bugün istifa edebilir miyim? (Yaşı beklerken GSS primlerimi ödeyeceğimi biliyorum.)

2. Bugün memuriyetten istifa edip SSK'lı olarak işe başlasam, 1261 gün prim ödeyerek, 58 yaşımı beklemek üzere ayrılabilir miyim? Bu durumda memur emekli ikramiyesi alamayacağımı biliyorum ancak; SSK'lı olarak ikramiye alınabilir mi ve emekli maaşım ne yönde değişir?

3. 3.derece 2.kademe memurum ve yeşil pasaport sahibiyim. SSK'lı olarak işe başlamam durumunda yeşil pasaport hakkımı kaybeder miyim?

Belirtmiş olduğum bilgilerime istinaden yönelttiğim sorularımı yanıtlarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Soru 1- 5510'a tabi memur olarak 5400 gün ve 61 yaştan emekli olma şansım var mı? Varsa (SSK ve 4C'de geçen sürelerimin toplamı birlikte değerlendirildiğini varsayarak) yaşı beklemek üzere bugün istifa edebilir miyim? (Yaşı beklerken GSS primlerimi ödeyeceğimi biliyorum.)

Cevap 1- 5510'a tabi memurlar kısmi emeklilik sisteminden yararlanırlar. 5400 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması + yaş gruplarını tamamlamaları gerekmektedir. Kısmi emeklilikte yaş gruplarının belirlenmesine ilişkin tabloyu aşağıda göstermekteyiz. Sonuçta kısmi emeklilikte yaş grupları daha ileriki yaşlara gitmekte ve yaşların tespitinde de 5400 gün hizmet süresini ne zaman ve hangi tarih aralığında tamamlıyorsa o tarih aralığının karşılığı yaş grubunun da dolması halinde emeklilik kazanımını elde edebilmektedirler.

Bu tabloya göre, verdiğiniz bilgilere göre 5400 gün hizmetinizin olduğunu ve bu hizmeti tamamlama tarihinize göre kadın memur olarak 61 yaşınızı da tamamlamanız gerektiğini, istemeniz halinde görevinizden mevzuata uygun istifa etmek suretiyle bu yaşı açıkta iken bekleyebileceğinizi, değerlendirmekteyiz. Her zaman olduğu değerlendirmelerimiz tamamen verilen bilgilere göre yapılmakta olduğundan tavsiyemiz, bu konularda SGK na müracaat edip yazılı olarak cevap almanızda faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Soru 2- Bugün memuriyetten istifa edip SSK'lı olarak işe başlasam, 1261 gün prim ödeyerek, 58 yaşımı beklemek üzere ayrılabilir miyim? Bu durumda memur emekli ikramiyesi alamayacağımı biliyorum ancak; SSK'lı olarak ikramiye alınabilir mi ve emekli maaşım ne yönde değişir?

Cevap 2- 1 Ekim 2008 öncesinde çalışmaları olanlar hakkında son 7 yıl kuralı uygulanmaya devam etmektedir. Memurluktan ayrıldıktan sonra 1260 gün ve daha fazla SSK.lı olarak çalışma halinde tamamıyla hizmet + yaş şartları olarak işçi statüsünde değerlendirilir. SSK. lı olarak çalışılan süreler için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükümleri şartlarını taşımanız kaydıyla kıdem tazminatı hakkınızın olacağını, 5510'a tabi memurlarla işçilerin aylık hesaplamaları hemen hemen aynı olduğundan, yani ortalama kazançlar aylık tutarını belirlemede kullanıldığından, emekli aylığı tutarı olarak fazla bir şeyin değişmeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Soru 3- 3.derece 2.kademe memurum ve yeşil pasaport sahibiyim. SSK'lı olarak işe başlamam durumunda yeşil pasaport hakkımı kaybeder miyim?

Cevap 3- 5682 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uyarınca işçi statüsünde çalışanların yeşil pasaport hakları bulunmamaktadır. Dolayısıyla memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmanız halinde yeşil pasaport hakkınızın olmayacağını değerlendirmekteyiz. Madde 14 hükmü şu şekildedir:

"A) Hususi damgalı pasaportlar;

(.) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri , vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir..

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.."

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