Ak Partili Vekillere sunum yapan Bakan Nebati: Rüzgarı arkamıza aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Milletvekillerine 2002 yılını değerlendirerek 2023 yılı hedeflerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık üç saat süren ve basına kapalı olarak yapılan sunumda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Nebati, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başlangıçta pek çok kesimin şüpheyle baktığı ve inanmadığı Türkiye Ekonomi Modelinin başarıyla uygulandığını belirten Nebati, makro ekonomik göstergelerin tamamına yakınında olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Edinilen bilgiye göre, enflasyonla mücadelenin kararlıkla sürdüğünü ve enflasyondaki düşüsün önümüzdeki dönemde devam edeceğini ifade eden Nebati, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Nebati, 12 çeyrektir makine teçhizat yatırımlarının arttığını, organize sanayi bölgelerinde yatırımcının arsa istediğini ifade etti. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde kaynak sorununun olmadığını bu konuda gerekli hazırlıkların geçtiğimiz mayıs ayından itibaren yapıldığını belirterek, " Rahat olun, EYT'de para sorunu yok" dedi.

TÜİK verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, "Kesinlikle TÜİK' e baskı yapmıyoruz, eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde " diye konuştu.