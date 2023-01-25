Adana'da çoban cinayeti: Uzman çavuş ve babasına gözaltı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Ahmet Kurt, koyunlarını otlattığı sırada, uzman çavuş C.P. ve babası H.P. ile karşılaştı. Kurt ile baba- oğul, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kurt, baba ve oğlundan kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. C.P. ve H.P., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları uzman çavuş C.P. ve babası H.P.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğlunun, ilk ifadelerinde, Kurt'un koyunları önlerine çıkardığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını öne sürdükleri öğrenildi.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ahmet Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere Kadıköy Mezarlığı'na götürüldü.

İNTİKAM CİNAYETİ ŞÜPHESİ

Öte yandan 1 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ahmet Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021 yılının Kasım ayında, C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürerek ortadan kaybolduğu; cinayetin ise intikam nedeniyle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı belirtildi.