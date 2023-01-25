Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 15:57, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 16:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.Bakan Kurum'dan Akdeniz açıklarındaki depreme ilişkin açıklama Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız