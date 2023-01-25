Bakan Kurum'dan Akdeniz açıklarındaki depreme ilişkin açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 16:32, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 16:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız