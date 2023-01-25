Firari FETÖ hükümlüsü iş insanı Bodrum'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla aranan iş insanı Oral Tosun, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 18:01, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 18:01
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bodrum'da sözde üst yöneticilerinden iş insanı Oral Tosun'un yakalanması için çalışma başlattı.
Turgutreis Mahallesi'ndeki evde kaldığı tespit edilen Tosun için ekipler, sabah saatlerinde adrese baskın yaptı.
'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkındaki 6 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla aranan Tosun, evden kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız