Projeksiyon cihazından çıkan kıvılcım okulda yangın çıkardı
Samsun'da bir okulda projeksiyon cihazından çıkan kıvılcım, paniğe sebep oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 19:18, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 19:18
Atakum ilçesinde bulunan Toybelen Ortaokulu'ndaki bir projeksiyonun kabloları şase yaptı. Şase sonucunda projeksiyondan kıvılcım çıkmaya başladı. Kıvılcımı gören okul personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri okulun elektriği keserek projeksiyon cihazından çıkan kıvılcımı engelledi. Sorun olmadığı gören ekipler olay yerinden ayrıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız