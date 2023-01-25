Cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı, evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 19:36, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 20:24
Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a haber verildi.
Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız