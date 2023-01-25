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ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı verecek

ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 20:09, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 20:11
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ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı verecek

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

- "Dünyadaki en iyi tanklar"

Abrams'ın "dünyadaki en iyi tanklar" olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti.

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

- Biden'ın yardımları bugün duyurması bekleniyor

ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın bu kapsamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefiklerle müzakere edilerek Ukrayna'ya sağlanan bu desteğin "transatlantiğin birliğini" gösterdiğini belirtti.

Bu kapsamda Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları teminatının da önemli olduğuna işaret eden yetkililer, bu süreçte Almanya ile yardımların zamanlaması ve içeriği hakkında sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın söz konusu yardımları bugün duyurması bekleniyor.

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