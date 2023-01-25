Hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetti, ailesi şikayetçi oldu

Ordu'da doğum yapan genç kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet eden Kübra Yıldız (33), 12 gün önce ilçede bulunan özel bir hastane sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sırasında tansiyonunun yükseldiği öğrenilen genç kadın, bir gün sonra taburcu oldu. Doğumdan 2 gün sonra evinde fenalaşan Kübra Yıldız, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ordu'daki hastaneden bir gün sonra da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç kadın, Samsun'daki hastanede beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Kübra Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.



Kübra Yıldız'ın eşi Soner Yıldız, tedavide eksiklikler olduğunu ve ölümün bu yüzden gerçekleştiğini düşündüğünü belirterek kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi talebinde bulundu. Genç kadının cenazesi, Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.