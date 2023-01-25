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Doktoru meslektaşları dövdü

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi asistanı Muhammet Ali Ertan, ameliyattan çıkan hastanın uyandırılmasıyla ilgili tartışmada meslektaşlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre tartıştığı doktorun konuşacağını söyleyerek kendisini havalandırma boşluğuna çağırdığını anlatan Ertan, 'Genel cerrahi hocası ve asistanla bana yumruklarla saldırdı. Beni kanlar içinde orada bırakıp, gittiler.' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 23:03, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 23:07
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Doktoru meslektaşları dövdü

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi asistanı Muhammet Ali Ertan, ameliyattan çıkan hastanın uyandırılmasıyla ilgili tartışmada meslektaşlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre tartıştığı doktorun konuşacağını söyleyerek kendisini havalandırma boşluğuna çağırdığını anlatan Ertan, "Genel cerrahi hocası ve asistanla bana yumruklarla saldırdı. Beni kanlar içinde orada bırakıp, gittiler." dedi.

Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez haber sağlıkta şiddetin bir başka yönüyle ilgili.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, iddiaya göre, 23 Ocak'ta ameliyat olan hastanın uyanma süresi nedeniyle Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan arasında tartışma yaşandı.

Doktorlar, daha sonra birlikte başka ameliyata girdi. Girdikleri ikinci ameliyatın çıkışında 2 doktor, hastanenin havalandırma boşluğunda tekrar bir araya geldi. İkili arasındaki tartışma, arbedeye dönüştü.

Genel Cerrahi Servisi'nde görevli doktorlar Azad Gazi Şahin ve Uğur Mengeneci'nin de karışmasıyla kavga büyüdü. Anestezi asistanı Dr. Ertan, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken, genel cerrah Şahin'in ise sol el baş parmağı kırıldı. Ertan, görev yaptığı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Şahin ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi edildi. Her ikisi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Anestezi asistanı Dr. Ertan, jandarma, Balıkesir Tabip Odası ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne giderek kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü doktorlar Azad Gazi Şahin, İsmail Şayan ve Uğur Mengeneci hakkında şikayetçi oldu. Asıl kendilerinin mağdur olduğunu ileri süren 3 doktor da Ertan için jandarma ve Balıkesir Tabip Odası'na şikayette bulundu.

'ÜÇÜ BİRDEN SALDIRDI'

Karşılaştığı cerrahi baskı nedeniyle olayların yaşandığını öne süren anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan, "Dr. İsmail Şayan, 'Hastayı çabuk uyandıralım. Çok vakamız var. Ne ilaç varsa verin uyansın' diyerek, sert bir üslupla bana baskı yaptı. Ben de bu işin böyle olmayacağını belirtip, 'Hasta tamamen derlenmeden, salondan çıkaramam, vakanın çokluğu beni ilgilendirmez. Benim işim şu anki hastanın sağlığı, işime karışmayın' dedim. Aramızda kısa bir tartışma oldu." dedi.

Birkaç saat geçtikten sonra tartıştığı meslektaşının kendisini aradığını söyleyen Ertan, "Daha güzel bir tonla, 'Muhammet müsait misin? Konuşalım' dedi. Kabul ettim. 'Tartışma olur, tatlıya da bağlanır' diye düşündüm. Sürekli yüz yüze bakıyoruz. Daha rahat konuşacağımızı söyleyerek beni yangın merdivenine çağırdı. 'Hemen üst taraftaki havalandırma boşluğunda konuşalım' dedi. Üst kata çıkar çıkmaz, bir genel cerrahi hocası ve bir asistanla bana yumruklarla saldırdı. Sonra hocaları, çelme takıp beni yere düşürdü. Yerde yüzüme yumruk atmaya devam etti. Yüzümden yaralandım, kaşım açıldı. Beni kanlar içinde orada bırakıp gittiler. Zorlukla hocamızın yanına gittim. Beni sedyeyle acile servise götürdüler. Çoğu yerimde ağrı sızı var. Üçünden de şikayetçiyim" diye konuştu.

'HASTA UYANMAKTA GECİKTİ' İDDASI

Genel cerrahi asistanı Dr. Uğur Mengeneci de (Fotoğraftaki) Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Muhammed Ali Ertan arasında hastanın geç uyanmasıyla ilgili sorundan dolayı tartışma yaşandığını belirterek, "Dr. İsmail Şayan, hastanın geç uyanması bir probleme mi yol açacak diyerek, anestezi asistanı Dr. Ertan'a 'Hocanı çağır, hastada problem mi var' diye soruyor. Ertan ise 'Hocayı ne zaman çağıracağımı ben bilirim, işime karışamazsın' gibi cevaplar veriyor. Bu cevaplar üzerine tartışma başlıyor. Diğer ameliyatlar devam ederken gözle temas ve bazı tahrik unsuru hareketler oluşuyor." dedi.

Mengeneci devamında şunları söyledi;

"Dr. Şayan bu durumları bana anlatarak, Dr. Ertan ile özel olarak görüşeceklerini söyledi. Ben de durumu öğretim üyemiz Azad Gazi Şahin'e anlattım. 'Olaya hakim olalım, gerekirse ayıralım, engelleyelim' dedim. Ameliyathaneye çıkarken yangın merdiveninde biz bağırışları duyduk. Üst katta bir havalandırma var. Oraya çıktığımızda İsmail ve Muhammet birbirlerini boynuna yapmışmış, arbede halindelerdi. 'Gençler ne yapıyorsunuz. Hoca geldi' dedim. Ertan, 'Hocanı da seni de' gibi bir ifade kullandı. Hocamız, ayırmak için müdahale etti. Ertan bu sırada hocamıza da saldırdı. Kavga büyüdü. Kavgada anestezist arkadaşımız yüzünden darbedildi. Hocamızın da sol el parmağı kırıldı" dedi.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından da soruşturma başlatıldı.

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