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Oda başkanından yabancı emlakçı sitemi: Bizi içlerine almıyorlar

Antalya'da artan kayıt dışı yabancı emlakçılara karşı sitem eden Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Antalya'da 15 bine yakın kayıt dışı emlakçı var. Bunlar emlakçı değil, ayakçı kesimidir. 'Emlakçıyım' diyerek insanları kandırıyorlar. Antalya'mızda çok fazla yabancı emlakçı da var. Sosyal medyada grup kurmuşlar, bizi içlerine almıyorlar. Kendilerine yakın olan ve kendi dillerinde konuşan kişileri gruba alıyorlar. Biz yüzde 2 komisyon alırken, bunlar yüzde 10 komisyon alıyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 23:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 23:28
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Oda başkanından yabancı emlakçı sitemi: Bizi içlerine almıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta en fazla göç alan illerin başında Antalya geliyor. En çok tercih ettikleri ilçeler arasında ise Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri yer alıyor. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, konuta olan talebin artması ile kayıt dışı emlakçıların da arttığını belirtti. Çağlar, 6 bin üyesi olmasına karşın 15 bine yakın da kayıt dışı emlakçının olduğunu belirtti. Bunların bir kısmını ise Rus ve Ukraynalı vatandaşların oluşturduğunu sözlerine ekledi.

"Ben uyarmaktan yoruldum"

Kayıt dışı emlakçıların artması ile dolandırıcılık olaylarının da artışa geçtiğini belirten Çağlar, "Ben uyarmaktan yoruldum. Beni gece saatlerinde beni arayıp 'başkanım dolandırıldık' diyorlar. 'Kim dolandırdı' diyorum? Verdikleri ismi araştırıyorum, böyle bir isim yok. Kaydı yok. Lütfen bu kişilerin maliye ve oda kaydı var mı sorun. Yıllarca biriktirdiğiniz parayı bir anda çöpe atamazsınız. Ya da alışveriş yapmadan önce odamızı arayarak kayıtlı durumda mı sorun. Dolandırılmayın. Geçenlerde beni bir kadın aradı, dolandırıldığını belirttiği isimde bir emlakçı yok. Kiraladığı eve gidiyor, evde başka bir kiracı var. Bu şekilde dolandırıyorlar. Malum sitelerden fotoğrafları alıp sanki o ev kendilerinin gibi kiralıyorlar. Karşımızdaki vatandaş da bunu bilmiyor" ifadelerine verdi.

"Şuanda Antalya'da 15 bine yakın kayıt dışı emlakçı var"

Antalya'da 6 bine yakın üyesi olduğunu belirten Çağlar, "Şuanda Antalya'da 15 bine yakın kayıt dışı emlakçı var. Bunlar emlakçı değil, ayakçı kesimidir. Emlakçıyım diyerek insanları kandırıyorlar. Mesleki yeterlilik belgesi, tek başına bir işe yaramaz. Antalya'mızda çok fazla yabancı var. Bu yerleşenler de kendi içlerinde emlakçılık ve galericilik yapıyorlar. Bunlar sosyal medyada grup kurmuşlar, bizi içlerine almıyorlar. Kendilerine yakın olan ve kendi dillerinde konuşan kişileri gruplar alıyorlar. Araç ve ev alıp satıyorlar. Kendi aralarında yapıyorlar. Biz yüzde 2 komisyon alırken, bunlar yüzde 10 komisyon alıyorlar. Kira 10 lira ise 12-13 diyorlar. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Bu ayakçıların önüne geçilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

"Mahkemeler 5-6 ay önce dosyalar ile dolmuştu"

Çağlar konuşmasına şöyle devam etti:

"Antalya turizmin başkenti bir şehir. İstanbul'dan Anadolu'ya göçler başladı. Antalya'ya dünyanın her yerinden göç var. Sahil bandında inşaat yapacak yer kalmadı. Fiyatlar ister istemez arttı. Bu zamanlarda şikayetler de arttı. İnsanlar birazcık olsun doğru olanı görmeye başladılar. Mahkemeler 5-6 ay önce dosyalar ile dolmuştu ama şuan biraz daha bilinçlendiler. En çok şikayet dolandırıcılıktan geliyor" dedi.

"Faiz kararı öncesi 1 milyon TL olan ev karar açıklanınca 1.5 milyon TL oluyor"

Vatandaşların ev sahibi olması için başlatılan kampanyalar hakkında da bilgi veren Çağlar, "Devletimizin gece gündüz bununla ilgili çalışması var. Konut kredilerini düşürmeye çalışıyor. Fakat bizim insanlarımızda gece saat 22.00'de faiz indirimi haberleri yapılıyor, ertesi gün ilan sitelerine bakıyorum bir gün önce 1 milyon TL olan ev 1.5 milyon TL olmuş. Ben bunun bir türlü anlamıyorum, anlam veremiyorum" dedi.

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