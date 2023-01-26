Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 05:58, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 06:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız