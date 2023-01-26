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Mardin Havalimanı'nın adı değişti

Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 05:58, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 06:00
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Mardin Havalimanı'nın adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.

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