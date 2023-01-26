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Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması

CHP, İYİ Parti ve Barolar Birliği örtünme konusundaki Anayasa değişikliğine "laikliğe aykırı" diye karşı çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 08:29, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 09:06
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Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması

KABOĞLU: LAİKLİKLE UYUMSUZ

CHP'nin Anayasa hukukçusu İbrahim Özden Kaboğlu, "Dini inancı sebebiyle" ifadesi nedeniyle teklifin laikliğe aykırı olduğunu iddia etti. Kaboğlu şunları kaydetti: "Başörtüsüne ve dinsel temelli kıyafete mutlak serbestlik, 'güvenlik içinde özgürlük' ilkesine aykırı. Görünürde temel bir hakkın korunması amacından yola çıkarak Anayasa'ya, özgür bir dini referans koymak ki bu başını örtmek olarak belirlenmiş, belirli bir dine ait olan bir sembolün taşınmasına ilişkin din referanslı düzenleme laiklik ilkesiyle de uyumsuz."

DİNİ İNANÇ İFADESİ DEĞİŞSİN

Kaboğlu'nun bu çıkışına paralel olarak İYİ Parti ve CHP milletvekilleri teklifte bulunan ve laikliğe aykırı olduğu iddia edilen "Dini inancı sebebiyle" ifadesinin maddeden çıkarılmasını istedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kanunda "Dini inançları gereği başını örten" ifadesine yer verildiğini dile getirerek, başörtüsü kullanmanın sadece dini inanca bağlanmaması gerektiğini iddia etti.

'LAİKLİK' BAHANESİYLE VERDİĞİ ÖNERGEYE RET

CHP'li Bülent Tezcan ise kadının kılık kıyafetinin, başını örtmesi ya da örtmemesinin siyasetin malzemesi olmasını istemediklerini belirterek, bu meselenin uygulamada, pratikte çözüldüğünü de bildiklerini ifade etti. "Dini inancı" şeklindeki yaklaşımın özgürlükler referanslı tarif edilmesi gerektiğini savunan Tezcan, konunun dini referans üzerinden yürütmenin doğru olmayacağını iddia etti. Ancak, CHP ve İYİ Parti'nin 'Laiklik' bahanesiyle verdiği önerge komisyonda kabul edilmedi. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti komisyon toplantısını terk etti.

BAŞÖRTÜSÜ DİNİ İNANÇ GEREĞİ

  • AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin tavrını "Bir kurgu ve tiyatro" diye eleştirdi. MHP'li Feti Yıldız ise, "Anlattıklarının hiçbir mantığı olmadığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Elbette başörtüsü dini inanç gereğidir. Dini inanç gereğinin çıkarılmasının herhangi bir noktasında MHP yoktur" dedi.

Barolar Birliği de aynı görüşte

Komisyonda çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de konuştu. 28 Şubat sürecinde de 'laiklik' gerekçesiyle başörtüsüne karşı duran Türkiye Barolar Birliği (TBB), 25 yıl sonra komisyon toplantısında teklife aynı gerekçe ile karşı çıktı. TBB Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, teklifin Anayasa'nın laiklik ilkesine de aykırı olduğunu savundu. Suiçmez şunları söyledi: "Düşünülen teklifin açıkça laiklik ilkesine de aykırı olduğunu düşünüyoruz çünkü hepimiz biliyoruz ki Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünün esas koruyucusudur. Dolayısıyla yapılan bu değişiklikle birlikte sadece dini inançları nedeniyle başın örtülmesinin ele alınmasıyla dini inanç yönüyle başın örtülmesi denilerek eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açacak düzenlemeler yapılması nedeniyle de ve özellikle dini inanç şeklinde söylemle birlikte devletin dini inançlara eşit şekilde uzak durulmasının önünün kapatılması nedeniyle de Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırılık oluşturulduğunu düşünüyoruz."

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