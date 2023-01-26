Adana mutabakatı genişleyecek! Ankara-Şam arasında normalleşme sürüyor

Türkiye ile Suriye hükümeti arasında Rusya ara buluculuğunda normalleşme süreci ilerlerken Adana mutabakatı yeniden gündeme geldi. Siyaset bilimci Dr. Haj Casem, Esad kanadının dillendirdiği "Türkiye çekilsin" ısrarını ve bunun müzakerelere etkisine yönelik "Baas yönetimini bu konuda anlamak gerekiyor. Ancak Türkiye zaten 'çekilmeyeceğim' demiyor. Sadece, terör tehdidinin ortadan kalkması gerektiğini söylüyor. Bu konuda Adana mutabakatının geliştirilmesi ve Türkiye'nin müdahale alanının artırılması da gündemde. Asker çekme meselesi ana hatları ile bütün süreci tıkayacak bir unsur olmayacak. Türkiye'nin gerekli şartlar oluşmadan çekilmeyeceğini bütün taraflar biliyor. Zira daha fazla gecikme durumunda herkes ne kaybedeceğini biliyor. Öte yandan Türkiye'nin vereceği garanti ve üstleneceği rol ülke dışına kaçan mü ...