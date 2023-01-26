'Helal'de akreditasyon zorunluluğu! Vatandaş üründen şüphe duymayacak
'Helal' belgesinde yeni dönem başlıyor. Belge düzenleyen kuruluşlar Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)'na akredite olacak, vatandaş aldığı üründen şüphe duymayacak. Kurala uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanmasıyla ilgili olarak oda ve sektör paydaşlarına yazı gönderdiği öğrenildi. Yazıda belgelerin, 4 Haziran'a kadar alınmış olması gerektiği bildirildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 08:59, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 08:21
Müslüman toplumların helal ürün ve hizmetlere talebinin giderek artması, küresel düzeyde ve yurt içinde helal pazarını da büyütüyor. Bu kapsamda, Türkiye de helal akreditasyon için yeni bir döneme başlıyor. Geçen yıl haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, ithal edilenler de dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi akreditasyonu düzenleyen bütün kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmesi mecburi hale getirilmişti. Bu kararın bir yıllık geçiş sürecinin ardından başlaması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede helal belgesi düzenleyen bütün kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi, 4 Haziran 2023 itibarıyla zorunlu olacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız