İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!

Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, "Kış hiç gelmeyecek mi?" sorularına neden oldu.

Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları son iki gündür yavaş yavaş düşmeye başlarken, meteoroloji uzmanları mega kent için Şubat ayını işaret etti.

İSTANBUL'DA ŞUBAT AYININ BAŞINDA KAR BEKLENİYOR

Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış olarak gelirken, NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da şubat ayının ilk haftasında kar yağışının beklendiğini belirtti.

Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyleyerek, "Art arda gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

EGE'YE SEL UYARISI

İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceği öngörülürken, Ege için kritik bir uyarı geldi.

Çanakkale, Dikili, İzmir ve Manisa arasında çok şiddetli yağış olacağı kaydedilerek, sel riskine karşı uyarıda bulunuldu.

DOĞU ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞACAK

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağabileceği belirtildi.