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The Economist'ten sonra Alman Stern dergisi de Erdoğana saldırdı

İngiliz The Economist'in skandal "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" kapağını Alman dergisi Stern takip etti. Stern dergisi, 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Tepki alan yazıda, "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor" denildi.

Haber Giriş : 26 Ocak 2023 09:43, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 09:53
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The Economist'ten sonra Alman Stern dergisi de Erdoğana saldırdı

Yaklaşan seçimler öncesi Avrupa medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. İngiltere merkezli The Economist, 21 Ocak sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadelerle saldırıp, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde: Erdoğan'ın İmparatorluğu üzerine özel bir rapor" başlıklı bir yorum haberi kapak yapmıştı. İngiliz medyasının bu planlı saldırısını Alman dergisi Stern takip etti. Stern dergisi Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili analiz haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Tepki alan yazıda, "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor" denildi.

İktidar için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor

Stern dergisi, 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile okurlarının karşısına çıkarken ''Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor. Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da'' başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor' denildi.

Erdoğan yenilgiyi kabul eder mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tuttuğuna dikkat çeken Alman dergi analizde şu ifadelere yer verdi; ''Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor.''

Erdoğan'ın siyasi çıkarı NATO'nun önünde

Hatırlanacağı gibi İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg'den tepki çeken bir teklif gelmişti. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg'de NATO'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifakın genişlemesini geciktirmesine izin vermemesi gerektiği belirtildi. Analiz haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi siyasi çıkarlarını NATO'nun güvenliğinin önüne koyduğu belirtilirken skandal ifadelere yer verildi.

NATO'ya kayıtsız şartsız kabul edilmeli

"NATO Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı yazıda Türkiye için "kafa tutan ülke" olarak nitelendirdi. Yazıda, ayrıca, NATO'nun anlaşmazlığa son vermesi ve en yeni üyeleri kayıtsız şartsız kabul etmesi gerektiği belirtildi.

Bloomberg tarafından yayımlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabandan destek almaya çalıştığı ve bu sebeple geri adım atmadığı belirtildi.

NATO liderleri Erdoğan'a baskı yapmalı

Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu sorunu çözmek zorunda olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu; "Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı."

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

Erdoğan NATO toplantılarından dışlanmalı

Erdoğan direnirse ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısını da içeren yazıda, Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi.

Erdoğan'a mesaj açık olmalı

Yazı, 'Mesaj açık olmalı: grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir' ifadesiyle sona erdi.

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