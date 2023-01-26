Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan 'Van Gölü' açıklaması:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Gölü'nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Van Gölü'nde yapılan dip çamuru temizliğiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında çalışmaya ilişkin görsellere de yer veren Kurum, "Van Gölü'müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı." ifadelerini kullandı.

- "Van merkezde 1. etap çalışmaları tamamlandı, 2 ve 3. etapta çalışmalar sürüyor"

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü dip çamuru temizleme çalışmalarının 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, Van merkezdeki 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığı, 2 ve 3'üncü etap çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde Van ve Tatvan'da dip tarama temizliklerinin devam ettiği, yapılan çalışmalarla bugüne kadar çıkartılan dip çamuru miktarının 807 bin metreküp olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Van Gölü'nün temizliği için Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi'nin devreye alındığı ve kaçak ahırların yıkılarak hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltıldığı ifade edildi. Van Gölü'ne ulaşan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla da derelerin ıslah çalışmasının tamamlandığı ve temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca Van Gölü'nün koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildiği anımsatıldı.