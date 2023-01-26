Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 11:06, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 11:08
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız