Dolar günü 18,81 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,81 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 18:37, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 18:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8140
|18,8150
|18,8120
|18,8130
|Avro
|20,4820
|20,4830
|20,4900
|20,4910
|Sterlin
|23,1320
|23,2480
|23,2250
|23,3420
|İsviçre Frangı
|20,3720
|20,4750
|20,4050
|20,5070
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7840
|18,8640
|18,7820
|18,8620
|Avro
|20,4420
|20,5220
|20,4500
|20,5300
|Sterlin
|23,0720
|23,2820
|23,1650
|23,3750