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Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı

Sinan Ateş suikasti soruşturması kapsamında dün üçüncü kez gözaltına alınan T.D. ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı E.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 12:45, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 13:14
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Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi, arkadaşı Selman Bozkurt'un da yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında dün üçüncü kez gözaltına alınan T.D., ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı E.Y. tutuklandı.

Cinayet gecesi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınan ve iki kez serbest bırakılan T.D., dün üçüncü kez gözaltına alınmıştı. T.D., tetikçiyi cinayetin ardından araçla alıp kaçırmakla suçlanıyor.

Dün gözaltına alınan üçüncü kişi olan 2015 yılı MHP milletvekili adayı S.Ö. ise serbest bırakıldı. T.D. ve E.Y.'nin tutuklanmasıyla, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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